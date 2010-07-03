Защита Мамаева обжаловала приговор

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Защита полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева обжаловала приговор по делу о драках в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва".

До этого приговор обжаловала защита нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Кокорин выразил желание "отбывать наказание в колонии под Белгородом, а не в хозотряде "Бутырки", где для него нет специальности".

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

