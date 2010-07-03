Защита футболиста Кокорина обжаловала приговор

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Защита нападающего клуба "Зенит" Александра Кокорина, которому Пресненский суд Москвы назначил 1,5 года колонии общего режима, обжаловала приговор.

"Судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения", – цитирует РИА Новости адвоката Вячеслава Барика.

Жалобу на приговор также подало гособвинение, уточняет адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. "Апелляционную жалобу подали сегодня. Прокуратура также обжаловала приговор", – цитирует адвоката ТАСС.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов, в свою очередь, сообщил, что обсуждает со своим подзащитным вопрос обжалования приговора.

Ранее Кокорин выразил желание "отбывать наказание в колонии под Белгородом, а не в хозоторяде "Бутырки", где для него нет специальности". Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

