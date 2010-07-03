Кокорин рассказал, где хотел бы отбывать наказание

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают вернутся в большой футбол после отбытия наказания, рассказал ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, Кокорин посмотрел недавний матч чемпионата России между его командой – "Зенитом" и ЦСКА.

Также Кокорин выразил желание "отбывать наказание в колонии под Белгородом, а не в хозоторяде "Бутырки", где для него нет специальности". Вместе с тем, футболист пока не решил, будет ли он обжаловать приговор.

Мамаев пока не может играть в СИЗО в футбол, поскольку площадку, где шли игры, закрыли на ремонт. "Мамаев даже попросил о переводе в 12-местную камеру, где больше места и больше возможности двигаться и поддерживать форму", – рассказал Мельников.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.