Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России. Информацию подтвердил генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский "Зенит" победил московский футбольный клуб ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России на стадионе "Газпром-Арена". Итог игры – 3:1. До этого, "Зенит", сыграв вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), досрочно стал чемпионом России.

"Зенит" стал пятикратным чемпионом России по футболу. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. "Зенит" также трижды получал серебряные медали первенства и четырежды – бронзовые медали.

В воскресенье, 12 мая, золотые медали были вручены клубу. В награждении нового чемпиона страны принял участие президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, глава Российского футбольного союза Александр Дюков, а также Алексей Миллер, председатель правления компании "Газпром", которая является главным спонсором "Зенита".

Суд 8 мая признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что ожидал более мягкого приговора для спортсменов. При этом он остался доволен тем, что футболистам дали небольшой срок.

Прошлой осенью четверо друзей стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

