ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил санкт-петербургскому "Зениту". Матч 28-го тура чемпионата России по футболу состоялся на стадионе "Газпром-Арена". Итог игры – 3:1.
В составе победителей отметились Себастьян Дриусси (38 и 86) и Эмилиано Ригони (62), у проигравших – Иван Обляков (30).
ЦСКА в следующем туре 18 мая примет грозненский "Ахмат", а "Зенит" 19 мая сыграет с "Ростовом" на выезде.
В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, набрав 45 очков. Первое место занимает "Зенит", набравший 61 балл и досрочно оформивший чемпионство. Вторым идет "Локомотив" (52), третьим – "Краснодар" (50), шестым - тульский "Арсенал" (45). Первые две команды по итогам чемпионата получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.
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