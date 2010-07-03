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16:22

В СИЗО для Кокорина могут доставить беговую дорожку

происшествия спорт

16:22

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футбольный клуб "Зенит" может предоставить Александру Кокорину в следственный изолятор специальную беговую дорожку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Она заявила, что на территории СИЗО уже имеется одна беговая дорожка, однако в случае с Кокориным нужна более современная с дополнительными функциями, с помощью которой футболист мог бы быстрее пройти реабилитационный период.

"Такая дорожка есть в условиях "Зенита". Поэтому Александр обратился с этим, они готовы привезти сюда эту дорожку. Правда, потом ее невозможно будет вывезти, поэтому это должна быть спонсорская помощь следственному изолятору, к этому тоже готовы коллеги из "Зенита", – сказала она.

Помимо этого, по словам Потяевой, футболист также попросил у клуба аппарат для проведения резонансно-магнитной терапии, который был ранее прописан ему врачом для прохождения реабилитации.

При этом она отметила, что в данном случае все будет зависеть от футбольного клуба "Зенит". "Им нужно написать заявление на имя руководства ФСИН, принести все документы и получить разрешение", – уточнила Потяева.

Ранее спортивный врач футбольного клуба "Зенит" посетил Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". После осмотра врач дал рекомендации предоставить футболисту возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, а также сделать обследование с помощью МРТ для установки точного диагноза и дальнейшей корректировки программы реабилитации.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

Уполномоченный по правам человека общалась с Мамаевым и Кокориным больше часа

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