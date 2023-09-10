Блиновская проголосовала на выборах мэра Москвы в одной из московских школ

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Следственные органы разрешили блогеру Елене Блиновской, которая находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов, проголосовать на выборах мэра столицы в одной из московских школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталью Сальникову.

Защитник отметила, что следствие смягчило Блиновской меру пресечения для реализации ее конституционного права.

"С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это была не прогулка", – подчеркнула адвокат.

В рамках уголовного дела Блиновская находится под домашним арестом в коттеджном поселке "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья.

В последний суд продлил ей меру пресечения до конца октября 2023 года. Блиновской запрещено выходить на улицу, пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.

Ранее стало известно, что суд арестовал имущество Блиновской на 64 миллиарда долларов. На данный момент она уже смогла заплатить 55 миллионов рублей налогов.

В апреле Блиновскую задержали на границе с Белоруссией в момент, когда она пыталась покинуть РФ. Поводом для задержания послужили материалы, которые поступили правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.