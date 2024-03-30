РИА Новости нашло криптокошелек-посредник в деле о теракте в "Крокусе"

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РИА Новости обнаружило криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом говорится на сайте агентства.

Номер телефона, связанный с криптокошельком, нашли в одном из телеграм-каналов, связанных с организацией "Голос Хорасана", принадлежащей афганскому крылу ИГ (организация запрещена в РФ и признана террористической).

По данным агентства, в день теракта, 22 марта, с криптокошелька сделали перевод на сумму, примерно равную половине той, о которой говорили террористы. На следующий день после теракта никакие операции с этим криптокошельком не совершались.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.