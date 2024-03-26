В ФСБ заявили, что РФ примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле"

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Россия примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам глава ФСБ Александр Бортников.

"Все, кто к этому имеет отношение, вне зависимости от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Будем работать", – передает ТАСС слова главы ФСБ.

При этом Бортников сообщил, что такая работа проводится. Пока заказчик теракта не установлен, но есть понимание, кто организовывал и вербовал исполнителей и ставил задачи.

Ранее Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе", а готовили его радикальные исламисты. Он призвал признать Службу безопасности Украины террористической организацией.

Владимир Путин заявил, что теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Президент уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Он также задался вопросом, почему террористы после совершения террористического акта пытались выехать на Украину.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.

Правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки, которых уже отправили в СИЗО.

Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, а спустя время заключил под стражу восьмого фигуранта дела.