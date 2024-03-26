26 марта, 15:00Происшествия
В ФСБ заявили, что РФ примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам глава ФСБ Александр Бортников.
"Все, кто к этому имеет отношение, вне зависимости от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Будем работать", – передает ТАСС слова главы ФСБ.
При этом Бортников сообщил, что такая работа проводится. Пока заказчик теракта не установлен, но есть понимание, кто организовывал и вербовал исполнителей и ставил задачи.
Ранее Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе", а готовили его радикальные исламисты. Он призвал признать Службу безопасности Украины террористической организацией.
Владимир Путин заявил, что теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Президент уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Он также задался вопросом, почему террористы после совершения террористического акта пытались выехать на Украину.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.
Правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки, которых уже отправили в СИЗО.
Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, а спустя время заключил под стражу восьмого фигуранта дела.
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