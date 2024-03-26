Глава ФСБ обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокус Сити Холле", а готовили его радикальные исламисты. Об этом директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в телеграм-канале журналиста.

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", – сказал он.

Бортников призвал признать Службу безопасности Украины террористической организацией. Вместе с тем глава ФСБ добавил, что в России сохраняется террористическая угроза.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что исполнителей, заказчиков и кураторов теракта и обстрелов жилых домов в регионах РФ настигнет кара. Цель теракта – запугать население и разрушить единство народа РФ, указал он.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев также увидел причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". На вопрос о том, кто организовал данное преступление, Киев или "Исламское государство" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), он ответил, что виновата украинская сторона.

Теракт произошел вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание. В результате погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

Силовые структуры задержали 11 человек, в том числе четверых террористов, которых отправили в СИЗО до 22 мая.

Накануне суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, спустя сутки был отправлен в СИЗО восьмой подозреваемый.