Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, передает РИА Новости.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент СПбГУ пытался задушить Анастасию Ещенко, после чего несколько раз выстрелил в голову девушке. Затем мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в реке.

Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Свою вину он не отрицал. В суде Соколов рассказал, что совершил преступление из-за личного конфликта. Расследование дела завершено 18 марта.

Экспертиза признала Соколова вменяемым. Специалисты констатировали, что в момент убийства он не испытывал сильного душевного волнения.

Защита хотела попросить о повторной экспертизе. Администрация СИЗО "Бутырка" поставила историка на учет как склонного к суициду.