Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге, завершено, сообщает пресс-служба СК РФ.

Доцента СПбГУ обвиняют по двум статьям – "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Свою вину он признал. Дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний историк пытался задушить Ещенко, после чего воспользовался обрезом винтовки ТОЗ-17, стилизованным под кавалерийский пистолет XIX века. Он несколько раз выстрелил в голову девушке. После этого мужчина расчленил тело девушки, расфасовал по пакетам и пытался утопить их в реке.

Историка Олега Соколова признали вменяемым

Экспертиза признала Соколова вменяемым. Специалисты также выяснили, что в момент убийства он не испытывал сильного душевного волнения.

Защита хотела попросить о повторной экспертизе. Администрация СИЗО "Бутырка" поставила историка на учет как склонного к суициду. Это связано с его попыткой покончить с собой, предпринятой в ходе следственных действий.