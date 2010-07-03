Минздрав сообщил о 28 пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края госпитализирован еще один пострадавший, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Уточняется, что во время ЧС он находился на месте происшествия, затем сам приехал в Красноярск к родственникам. Накануне ему стало плохо, после чего врачи доставили его в Краевую клиническую больницу.

По последним данным, в медицинских учреждениях находятся 18 человек, девять из них – в Красноярской краевой больнице, семь – в курагинской, двое – в минусинской больнице.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших. Накануне в Красноярском крае обнаружили тела двух погибших из числа без вести пропавших при прорывах дамб. Таким образом, число погибших при ЧП увеличилось до 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.

19 октября в Красноярском крае обрушились пять дамб. Волна из глины и камней, достигавшая пяти метров в высоту, снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков.

Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране после происшествия.

Начальник участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.

Гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало, арестовали до 18 декабря.

После осушения одной из заводей сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф. Оперативная группа вскрыла сейф, внутри которого оказалось девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. В ближайшее время следствие будет просить суд наложить арест на найденное золото.