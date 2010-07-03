Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

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В Красноярском крае обнаружили тела двух погибших из числа без вести пропавших при прорывах дамб, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими", – говорится в сообщении на сайте СК.

Таким образом, число погибших при ЧП увеличилось до 17 человек.

19 октября в Красноярском крае обрушились пять дамб. Волна из глины и камней, достигавшая пяти метров в высоту, снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков.

Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране после происшествия.

Начальник участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.

Гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало, арестовали до 18 декабря.

После осушения одной из заводей сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф. Оперативная группа вскрыла сейф, внутри которого оказалось девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. В ближайшее время следствие будет просить суд наложить арест на найденное золото.