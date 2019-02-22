Спорткомплекс ветеринарной академии в ЮВАО проверяют после угрозы взрыва

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Спортивный комплекс Московской ветеринарной академии имени Скрябина на юго-востоке столицы эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверкой сведений и обследованием здания уже занимаются специалисты.

Утром 22 февраля кинологи и полицейские выехали на Кронштадтский бульвар, чтобы осмотреть помещения торгового центра "Крона", также "заминированного" анонимом.

Очередная волна звонков с сообщениями о взрывчатке на этой неделе охватила десятки столичных объектов. Бомбу искали на Ярославском и Казанском вокзалах и в СИЗО № 5. Специалистам также пришлось проверить Останкинскую телебашню, несколько ТЦ, парковку парка "Зарядье", гостиницу "Космос", ВДНХ, ГЭС-1, госпиталь ветеранов войн и отделение банка "Русский стандарт".

В итоге тысячи человек были эвакуированы, но ни одна из угроз не подтвердилась.

