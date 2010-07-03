Стрелявший в колледже Благовещенска пронес ружье мимо охраны

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, пронес ружье мимо охраны. Об этом на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области сообщил руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский.

По его словам, установлено, что учащийся пронес оружие за спиной в рюкзаке и зарядил его в туалете. "Разберемся с ЧОПом и с должностными лицами, которые не обеспечили должный контроль за безопасностью в учебном заведении", – цитирует его РИА Новости.

Белянский добавил, что в рамках следственных действий уже опрошены более 30 студентов и 30 педагогов.

В связи с произошедшим директор Росгвардии Виктор Золотов дал указание проверить ЧОП "Сириус-а", который охранял образовательное учреждение. Систему охраны также проверит СК. В региональном министерстве образования утверждают, что охрана в учреждении была, как и тревожная кнопка.

Следователи задержали сотрудника ЧОП "Сириус-А", охранявшего колледж. Начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин сообщил, что работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения. По его словам, никакого разряда по охранной деятельности он не имел.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

По данным следствия, он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. В результате стрельбы трое человек получили ранения. Также погибли два человека, в том числе нападавший.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту стрельбы в колледже: по факту убийства двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений, по факту необеспечения надлежащей охраны и по факту халатности должностных лиц.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования ЧП. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения.

По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. В Минпросвещения РФ рассказали, что студент, устроивший стрельбу, не был замечен в асоциальном поведении и конфликтах. Одна из студенток колледжа подтвердила, что у парня не было конфликтов и его никогда никто не унижал.

Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить и представить подробный отчет о причинах ЧП в колледже.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия. Занятия в колледже отменены до понедельника.

