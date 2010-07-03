Развлекательные мероприятия отменят в Благовещенске после стрельбы в колледже

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В Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия из-за стрельбы, которая произошла 14 ноября в колледже. Об этом РИА Новости сообщил представитель мэрии города.

"Мэр Благовещенска Валентина Калита провела экстренное совещание членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В течение ближайших трех дней в связи с трагедией принято решение отменить проведение развлекательных мероприятий", – сказал собеседник агентства, уточнив, что Калита обратилась ко всем организаторам культурно-массовых мероприятий с соответствующей просьбой.

На сайте администрации приводятся слова соболезнования, которые выразила Валентина Калита.

"Сегодня в нашем городе произошла страшная трагедия. Студент колледжа без видимых причин открыл стрельбу по другим студентам. Один юноша погиб, еще трое тяжело ранены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – приводятся на сайте слова мэра.

Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал разобраться в причинах перестрелки, в результате которой погибли два человека и трое ранены. Он уточнил, что у всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. Они госпитализированы.

По словам Орлова, семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь и поддержка.

Два человека погибли в результате стрельбы в колледже Благовещенска – МВД



C другими студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. Ожидается, что с пятницы образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме. Также в колледже начнут работу специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, созданной в Амурском областном институте развития образования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. По данным следствия, 19-летний студент устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного на него охотничьего оружия.

По предварительной информации, все случилось из-за конфликта между студентами. Такую версию высказало МВД.