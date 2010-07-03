Опубликовано видео следственных действий в колледже Благовещенска

Видео: СК РФ

СК России опубликовал видео следственных действий в колледже Благовещенска, где в четверг утром произошла стрельба.19-летний студент пришел с охотничьим ружьем в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным следствия, он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Первыми о случившемся узнали патрульные ГИБДД. К их машине подбежал молодой человек и сказал, что в здании колледжа стрельба. К месту ЧП сразу же начали стягивать отряды полиции. Им удалось заблокировать стрелка в одном из помещений и начать эвакуацию.

В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из молодых людей тяжелое, он находится в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В настоящее время со студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. По версии МВД, все случилось из-за конфликта между студентами.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия.

