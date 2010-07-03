Пострадавших во время стрельбы в колледже Приамурья прооперировали

09:59
Фото: телеграм-канал Hue
Студентов, пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, прооперировали, сообщил руководитель центра политравмы Амурской области детской клинической больницы Владимир Дудкин.
По словам врача, у одного юноши задеты шея, затылочная область и левое надплечье, у второго – огнестрельное ранение таза, в ягодичной области.
Также уточняется, что состояние одного из молодых людей тяжелое, он находится в реанимации. Второй студент находится в состоянии средней степени тяжести, передает "Интерфакс".
Всего в результате стрельбы пострадали три человека. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице. Еще два человека погибли, в том числе сам стрелок.
Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В настоящее время с другими студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. По версии МВД, все случилось из-за конфликта между студентами.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа.
Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал оказать помощь и поддержку семьям пострадавших и погибших.
Два человека погибли в результате стрельбы в колледже Благовещенска – МВД
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