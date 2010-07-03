"Всех закрыли в кабинетах". Очевидец – об обстановке после стрельбы в Благовещенске

Фото: скриншот видео СК РФ

Один из студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ, который во время стрельбы 14 ноября находился в здании учебного заведения, рассказал Москве 24 подробности произошедшего.

По словам молодого человека, стрельбу было слышно в соседнем корпусе, который находился примерно в восьми метрах.

"Я слышал выстрелы. Как рассказывают, стреляли в 208 аудитории в соседнем корпусе. У нас в корпусе, когда все произошло, никого не выпускали. Всех в кабинетах закрыли для безопасности. Мы сидели там часа 2–3", – рассказал молодой человек.

Трагедия произошла утром в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным следствия, 19-летний студент проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил охотничье ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.

В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из молодых людей тяжелое, он находится в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В настоящее время со студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. По версии МВД, все случилось из-за конфликта между студентами.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа.

Следственный комитет опубликовал видео следственных действий, которые проводят на месте произошедшего.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия.

После случившегося первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.

