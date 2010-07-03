Силовикам предложили дать доступ к данным о противопоказаниях к владению оружием

10:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия. Такое предложение он сделал в связи со стрельбой в колледже Благовещенска, которая произошла 14 ноября.
"Мы уже вносили законопроект на тему получения сведений (Росгвардией) о наличии медицинских противопоказаний (при выдаче разрешения на оружие. – Прим. ред.). Нам официально его отклоняли, Минздрав ссылается на врачебную тайну", – сказал Валеев ТАСС.
Он уточнил, что не нужно называть конкретные болезни человека, а просто сообщить о наличии противопоказаний или их отсутствии.
В четверг утром 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.
Он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Первыми о случившемся узнали патрульные ГИБДД. К их машине подбежал молодой человек и сказал, что в здании колледжа стрельба. К месту ЧП сразу же начали стягивать отряды полиции. Им удалось заблокировать стрелка в одном из помещений и начать эвакуацию.
В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой. Пострадавшие госпитализированы.
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: