Силовикам предложили дать доступ к данным о противопоказаниях к владению оружием

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия. Такое предложение он сделал в связи со стрельбой в колледже Благовещенска, которая произошла 14 ноября.

"Мы уже вносили законопроект на тему получения сведений (Росгвардией) о наличии медицинских противопоказаний (при выдаче разрешения на оружие. – Прим. ред.). Нам официально его отклоняли, Минздрав ссылается на врачебную тайну", – сказал Валеев ТАСС.

Он уточнил, что не нужно называть конкретные болезни человека, а просто сообщить о наличии противопоказаний или их отсутствии.

В четверг утром 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

Он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Первыми о случившемся узнали патрульные ГИБДД. К их машине подбежал молодой человек и сказал, что в здании колледжа стрельба. К месту ЧП сразу же начали стягивать отряды полиции. Им удалось заблокировать стрелка в одном из помещений и начать эвакуацию.

В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой. Пострадавшие госпитализированы.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия.

