В Минздраве опровергли гибель пострадавшего при стрельбе в Благовещенске

В Минздраве не подтвердили информации о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска.

"Ранее ряд СМИ написал, что студент скончался на операционном столе. Я не подтверждаю эту информацию. Все трое прооперированы, все трое живы", – сообщил РИА Новости представитель министерства.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

Он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Первыми о случившемся узнали патрульные ГИБДД. К их машине подбежал молодой человек и сказал, что в здании колледжа стрельба. К месту ЧП сразу же начали стягивать отряды полиции. Им удалось заблокировать стрелка в одном из помещений и начать эвакуацию.

В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из молодых людей тяжелое, он находится в реанимации. Еще один молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести. У одного юноши задеты шея, затылочная область и левое надплечье, у второго – огнестрельное ранение таза, ягодичной области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия.

