Стрелявший в Благовещенске студент не был замечен в конфликтах

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Студент, устроивший стрельбу в колледже Благовещенска, не был замечен в асоциальном поведении и конфликтах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

"По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство находится на постоянной связи с Амурской областью, где произошло ЧП. Также ведомство проверяет информацию об организации охраны и систем безопасности в здании колледжа.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

Он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Первыми о случившемся узнали патрульные ГИБДД. К их машине подбежал молодой человек и сказал, что в здании колледжа стрельба. К месту ЧП сразу же начали стягивать отряды полиции. Им удалось заблокировать стрелка в одном из помещений и начать эвакуацию.

В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из молодых людей тяжелое, он находится в реанимации. Еще один молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести. У одного юноши задеты шея, затылочная область и левое надплечье, у второго – огнестрельное ранение таза, ягодичной области. Третий молодой человек находится в Благовещенской городской больнице, он прооперирован.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В настоящее время с другими студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. По версии МВД, все случилось из-за конфликта между студентами.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия.

