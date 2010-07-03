Медведев поручил подготовить отчет о ЧП в Благовещенске

12:52
Фото: СК РФ
Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить и представить подробный отчет о причинах ЧП в колледже в Благовещенске. Об этом он заявил на заседании членов правительства.
"Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области – имея в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, не формальное их исполнение, а исполнение на деле", – указал глава кабмина.
Утром 14 ноября 19-летний студент четвертого курса устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним пятизарядного охотничьего оружия.
В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Благовещенск для расследования инцидента. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа.
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия. В пресс-службе правительства региона уточнили, что учебные занятия в колледже возобновятся в пятницу, 15 ноября.
Сокурсники стрелка рассказали, что недавно его подругу якобы изнасиловали. Писать заявление девушка не стала, а молодой человек пришел в ярость и отомстил. При этом знакомые юноши рассказывают, что он был тихим, скромным и учился на компьютерщика.
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