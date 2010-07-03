СК возбудил дело по факту необеспечения надлежащей охраны колледжа в Благовещенске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны колледжа в Благовещенске, где в четверг утром произошла стрельба. Об этом сообщил на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области руководитель управления СК по региону Станислав Белянский.

"Возбуждено уголовное дело по факту надлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников", – приводит слова Белянского ТАСС.

Это уже второе уголовное дело, которое завели по факту произошедшего.

Белянский добавил, что в рамках следственных действий опрошены свыше 30 студентов и 30 педагогов.

"Разберемся с ЧОПом и с должностными лицами, которые не обеспечили должный контроль за безопасностью в учебном заведении", – сказал он.

Начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин, в свою очередь, сообщил, что работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения.

"Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешение у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", – сказал Шишленин.

Трагедия произошла утром в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным следствия, 19-летний студент Даниил проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил охотничье ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.

В результате стрельбы трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из молодых людей тяжелое, он находится в реанимации.

Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. В настоящее время со студентами колледжа на месте работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. По версии МВД, все случилось из-за конфликта между студентами.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа.

Следственный комитет опубликовал видео следственных действий, которые проводят на месте произошедшего.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия.

После случившегося первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.

