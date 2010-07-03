СК возбудил третье уголовное дело по факту стрельбы в Благовещенске

13:09
Фото: ТАСС/Екатерина Киселева
Следственный комитет РФ возбудил третье уголовное дело по факту стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, сообщает ТАСС. На этот раз дело возбуждено по статье "Халатность должностных лиц".
Ранее были возбуждены уголовные дела по факту убийства двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений, и по факту необеспечения надлежащей охраны.
Утром 14 ноября 19-летний Даниил устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.
По данным следствия, он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. В результате стрельбы трое человек получили ранения. Всех троих прооперировали. Также погибли два человека, в том числе нападавший.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования стрельбы в колледже. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. Следователям предстоит дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа.
По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. В Минпросвещения РФ рассказали, что студент, устроивший стрельбу, не был замечен в асоциальном поведении и конфликтах.
Одна из студенток колледжа подтвердила, что у парня не было конфликтов. "Никак не могу смириться с тем, что произошло. Этого Данила никто никогда не унижал, у него никогда не было конфликтов", – рассказала она Москве 24.
В связи с произошедшим директор Росгвардии Виктор Золотов дал указание проверить ЧОП "Сириус-а", который охранял образовательное учреждение. Систему охраны также проверит СК. В региональном министерстве образования утверждают, что охрана в учреждении была, как и тревожная кнопка.
Следователи задержали сотрудника ЧОП "Сириус-А", охранявшего колледж. Они установили, что студент, устроивший стрельбу, пронес ружье мимо охраны за спиной в рюкзаке и зарядил его в туалете. Начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин сообщил, что работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения. По его словам, никакого разряда по охранной деятельности он не имел.
Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить и представить подробный отчет о причинах ЧП в колледже.
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В Благовещенске на три дня отменят развлекательные мероприятия. Занятия в колледже отменены до понедельника.
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