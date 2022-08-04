В Ozon опровергли информацию о 20 пропавших при пожаре на складе сотрудниках

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Фото: 50.mchs.gov.ru
Информация о том, что при пожаре на подмосковном кладе Ozon пропали 20 человек, не соответствует действительности, заявили в компании. Об этом сообщает "Интерфакс".
Представитель маркетплейса пояснил агентству, что в момент возгорания на складе находилось больше тысячи сотрудников, всех их эвакуировали.
"Только 12 человек обратились за медицинской помощью. При этом, появившаяся ранее информация о пропавших и погибших 20 сотрудниках, объясняется правилами пользования мобильными телефонами на складе", – сказал собеседник.
Он пояснил, что работники перед тем как зайти на склад оставляют свои мобильные телефоны в шкафчиках, а во время эвакуации не все успели забрать свои гаджеты, поэтому когда оперативные службы не смогли дозвониться до всех работников склада, появилась информация о пропаже людей.
Пожар произошел на складе Ozon в Истре днем 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В настоящий момент известно об одном погибшем и 13 пострадавших.
В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано. Кроме того, в здании произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тысячи квадратных метров.
В тушении возгорания были задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе три вертолета. Из здания эвакуировали около 1 000 человек.
Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.
В Ozon опровергли сообщения о 20 пропавших в результате пожара сотрудниках
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