Пожар на складе Ozon в Истре локализован – МЧС

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожарные локализовали возгорание на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре на площади 55 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

В пресс-службе МЧС также подтвердили, что возгорание было локализовано в 21:17.

Пожар произошел на складе Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 55 тысяч квадратных метров. Кроме того, в здании произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тысячи квадратных метров.

В тушении возгорания были задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе три вертолета. Из здания эвакуировали около 1 000 человек.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.