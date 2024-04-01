Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с "Крокус Сити Холлом" – СМИ

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Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла". Об этом со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"В подразделениях ГУ МЧС по Московской области проведена выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в "Крокус Сити Холле", – заявил собеседник агентства.

Он рассказал, что следователи анализируют данные о том, были ли проведены проверки, выявлялись ли нарушения и контролировалось ли их устранение.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди, вооруженные автоматами, ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, среди которых 5 детей, а пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.