Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta (признан террористической организацией в Белоруссии) Роман Протасевич подтвердил, что он является сотрудником белорусской разведки.

"Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать", – приводит его слова ТАСС.

О том, что Протасевич является сотрудником разведки, ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он указал, что проводить операцию по задержанию журналиста пришлось, поскольку тот работал под прикрытием.

Это произошло в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Вместе с Протасевичем задержали гражданку РФ Софью Сапегу. Они летели на самолете из Афин в Вильнюс, но воздушное судно экстренно село в столице Белоруссии из-за информации о минировании.

В 2022 году суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы. В июне 2023-го президент Белоруссии помиловал ее.

Протасевича также приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, но спустя несколько недель он получил помилование. По словам Лукашенко, журналист признал неправильность своих поступков.

Спустя время Протасевич и Сапега были исключены из террористического списка, а МВД страны удалило журналиста из перечня причастных к экстремистской деятельности.