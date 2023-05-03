Белорусский суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы

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Минский областной суд приговорил экс-главреда телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, обращаясь к суду с последним словом, Протасевич попросил назначить ему справедливое наказание, которое было бы не связано с лишением свободы. Тогда же он заявил, что готов приложить усилия для возмещения ущерба, нанесенного своей деятельностью.

Гособвинение запросило для Протасевича 10 лет лишения свободы. По информации Генпрокуратуры Белоруссии, экс-главред Nexta в полном объеме выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Основателя Nexta Степана Путило суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии. Ранее аналогичный срок для него запросило гособвинение. Сейчас Путило находится за пределами Белоруссии.

Протасевича и Софью Сапегу, которая администрировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", задержали 23 мая в аэропорту Минска. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы, в том числе о разжигании социальной вражды и розни, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Протасевича осудили по делу о заговоре для захвата власти.



Протасевич заявил, что его подставили