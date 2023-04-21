Гособвинение в Белоруссии запросило 20 лет колонии для основателя телеграм-канала NEXTA

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Белорусский гособвинитель Наталья Соколова попросила суд назначить основателю телеграм-канала Nexta Степану Путило 20 лет колонии усиленного режима, сообщает РИА Новости.

Кроме того, прокурор запросила 10 лет лишения свободы для экс-главреда канала Романа Протасевича и 19 лет лишения свободы бывшему редактору Nexta Яну Рудику.

По словам Соколовой, обвиняемые в составе организованной группы совершили заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Все трое стали одним из основных источников деструктивной информационного воздействия на белорусское общество. В результате протестов государству нанесен ущерб в размере почти 31 миллиона белорусских рублей, добавила прокурор.

Ранее задержанный экс-главред Nexta Роман Протасевич согласился на сделку со следствием. Обвиняемый дал признательные показания, заявили в Следственном комитете Белоруссии. Его перевели под домашний арест. Позднее Протасевич дал интервью белорусскому госканалу. В нем экс–главред Nexta выразил разочарование оппозицией и заявил об уважении к Александру Лукашенко.