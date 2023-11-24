Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться и выйти на свободу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагали Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и выйти на свободу, но молодой человек отказался. Об этом Кожемяко рассказал на заседании международного молодежного дискуссионного клуба "Тихоокеанский горизонт" в ДВФУ.

Он уточнил, что разговаривал с Сапегой о ее целях. По его информации, девушка была влюблена в Протасевича, но он ее "кинул".

"Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо", – цитирует губернатора РИА Новости.

Лукашенко помиловал осужденную в республике россиянку Сапегу в июне. Ее задержали в мае 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Протасевичем в аэропорту Минска.

Суд в 2022 году приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, включая возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

В начале апреля этого года стало известно о запуске процедуры экстрадиции Сапеги в РФ. 24 апреля Пресненский суд Москвы получил материалы, необходимые для выдачи России осужденной девушки.

В конце мая этого года стало известно о помиловании Протасевича. До этого он был приговорен к заключению и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич дал интервью