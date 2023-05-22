Помилованный экс-главред Nexta Протасевич заявил, что не планирует покидать Белоруссию

Фото: телеграм-канал Mash

Бывший главред телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Роман Протасевич, помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что не планирует покидать страну. Об этом сообщает издание БелТА.

"Пока по понятным причинам у меня нет каких-то конкретных планов. Наверное, запишусь в тренажерный зал, выберусь на природу на денек-два, к речке, озеру просто выдохнуть, чтобы двигаться дальше", – заявил Протасевич.

Он также отметил, что благодарен Белоруссии и лично Лукашенко за решение о помиловании. По его словам, в дальнейшем он намерен "направить свои профессиональные навыки на созидание".

Как уточнил Протасевич, он узнал о помиловании 16 мая, после чего явился в суд и подписал соответствующие документы.

Ранее белорусские государственные СМИ сообщили о помиловании Протасевича. До этого он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Протасевича и администратора телеграм-канала "Черная книга Беларуси" Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее обвиняют в разжигании социальный вражды и розни, в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Протасевича осудили по делу о заговоре для захвата власти.