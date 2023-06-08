Сапега рассказала, что узнала о помиловании Лукашенко в последний момент

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданка РФ Софья Сапега заявила, что до конца не знала об этом решении. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Настолько неожиданным (решение о помиловании. – Прим. ред.) <...> Что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдет", – прокомментировала освобождение Сапега.

Она добавила, что была удивлена приездом губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Что касается планов на будущее, то Сапега заявила о намерении заняться "чем-то созидательным". Она посоветовала российской молодежи "не спешить делать выводы, не разобравшись полностью в том, что происходит вокруг тебя и в мире в целом".

Между тем россиянка также пожелала сооснователю признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу оставаться достойным человеком, отказавшись комментировать его личность.

Ранее стало известно, что Лукашенко помиловал осужденную в республике гражданку РФ Софью Сапегу.

Ее задержали в мае 2021 года вместе с Протасевичем в аэропорту Минска.

Суд в 2022 году приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, включая возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

В начале апреля этого года стало известно о запуске процедуры экстрадиции Сапеги в РФ. 24 апреля Пресненский суд Москвы получил материалы, необходимые для выдачи России осужденной девушки.

В конце мая этого года стало известно о помиловании Протасевича. До этого он был приговорен к заключению и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич дал интервью