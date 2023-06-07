Отчим Сапеги заявил, что ее помилование стало неожиданностью для родных

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Приморского края

Родные россиянки Софьи Сапеги не знали о том, что будет принято решение о помиловании девушки. Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич.

"Мы узнали об этом только что, нам даже трудно это осознать. У нас должно было состояться с ней свидание", – цитирует его ТАСС.

Близкие Сапеги выразили благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко и губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

В свою очередь, адвокат россиянки подтвердил "Газете.ру" информацию о помиловании. Правозащитник также рассказал о том, как к этой новости отнеслась сама девушка.

"Только эмоции благодарности за то, что был принят акт помилования. Очень рада, очень довольна и возвращается в Российскую Федерацию", – отметил он.

Ранее белорусский лидер помиловал осужденную в республике гражданку РФ Софью Сапегу.

Ее задержали в мае 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска.

Суд в 2022 году приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, включая возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

В начале апреля этого года стало известно о запуске процедуры экстрадиции Сапеги в РФ. 24 апреля Пресненский суд Москвы получил материалы, необходимые для выдачи России осужденной девушки.

В конце мая этого года стало известно о помиловании Протасевича. До этого он был приговорен к заключению и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.



Задержанных в Минске Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест