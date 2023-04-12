Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега заявила о согласии на экстрадицию в РФ

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Осужденная в Белоруссии гражданка РФ Софья Сапега в ходе встречи с российским консулом дала согласие на экстрадицию в Россию. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

Встреча российского консула с Сапегой состоялась 10 апреля.

"В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации", – сообщил Москалев.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту.

В отношении Сапеги было возбуждено уголовное дело. Гродненский областной суд 6 мая 2022 года приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, в частности инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

31 января Белоруссия отказала Сапеге в помиловании из-за недостаточности критериев для принятия данного решения. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объясняла, что отказ имеет все законные основания.

В марте в КГБ Белоруссии сообщили о внесении Сапеги в список лиц, причастных к терроризму.

Позже адвокат девушки Антон Гашинский заявил о начале процедуры по ее передаче в РФ. При этом сроки передачи гражданки РФ представитель защиты не назвал.



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