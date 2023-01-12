В МИД РФ сообщили о наличии контакта с родителями и адвокатами осужденной Сапеги

Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/БелТА

Российские дипломаты поддерживают связь с родителями и адвокатами гражданки РФ Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии на 6 лет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, судьбой осужденных в Белоруссии россиян занимается посольство РФ в Минске. В ходе проведения переговоров министров иностранных дел государств Россия затрагивает вопрос и обращается к стране с просьбой о лояльном отношении к лицам.

"Что касается россиянки Софьи Сапеги, ...то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать. Что мы и делаем", – цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу 25 мая.

2 января 2023 года Сапега получила заключение об отказе в помиловании. Адвокат россиянки Антон Гашинский добавил, что сторона защиты намерена просить суд о переводе девушки в РФ для дальнейшего отбывания наказания.



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