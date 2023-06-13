Лукашенко объяснил, почему помиловал экс-главреда Nexta Протасевича

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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, почему помиловал экс-главреда Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Романа Протасевича. По словам президента, последний признал неправильность своих поступков.

"Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", – цитирует белорусского лидера RT.

Ранее государственные СМИ Белоруссии распространили информацию о помиловании Протасевича. До этого он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Протасевича и администратора телеграм-канала "Черная книга Беларуси" Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они были на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

Изначально Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы, однако позже Лукашенко также помиловал россиянку.

Следственный комитет Белоруссии провел конференцию с участием Протасевича