Лукашенко назвал экс-главреда Nexta Протасевича сотрудником белорусской разведки

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta (признан террористической организацией в Белоруссии) Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

Он рассказал об этом, комментируя ситуацию вокруг переправки в Литву сигарет при помощи метеозондов, в чем обвинили Белоруссию. По словам президента, зарубежные оппоненты ищут повод, чтобы "наклонить" Минск.

В качестве примера подобных событий Лукашенко напомнил о введении санкций против авиакомпании "Белавиа", поводом для которого стало задержание Протасевича вместе с его девушкой.

"Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair – Прим. ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка... Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были – садитесь. Развернулись, прилетели в Минск", – цитирует главу республики агентство БелТА.

Лукашенко пояснил, что проводить операцию по задержанию Протасевича пришлось, поскольку он работал под прикрытием. При этом Минск не нуждался в этом задержании.

Белорусский лидер также отметил, что позже бывший главред прибыл в Грецию, куда его вызвали. Там он доложил разведчикам необходимую информацию, получил задание и полетел обратно, "туда, где работал, через Вильнюс".

"Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера", – подчеркнул глава государства.

Протасевича и гражданку РФ Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они летели на самолете из Афин в Вильнюс, но воздушное судно экстренно село в Минске из-за информации о минировании.

В 2022 году суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и розни, а также за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. В июне 2023 года президент Белоруссии помиловал ее.

Протасевича также приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, но спустя несколько недель он получил помилование. По словам Лукашенко, Протасевич признал неправильность своих поступков.

Позднее Комитет госбезопасности Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из террористического списка, а МВД страны удалило Протасевича из перечня причастных к экстремистской деятельности.

