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15:52

Политика

Сапегу и Протасевича исключили из террористического списка КГБ Белоруссии

Фото: 123RF/butenkow

Комитет госбезопасности Белоруссии убрал из террористического списка Софью Сапегу и Романа Протасевича, которых помиловал президент страны Александр Лукашенко. Обновленный перечень опубликован на сайте КГБ.

Протасевича и администратора телеграм-канала "Черная книга Беларуси" Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они находились в самолете авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Воздушное судно экстренно село в Минске из-за информации о минировании.

Изначально Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы, однако позже Лукашенко помиловал россиянку.

До этого Лукашенко помиловал Протасевича. По словам главы государства, тот признал неправильность своих поступков.

Следственный комитет Белоруссии провел конференцию с участием Протасевича

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