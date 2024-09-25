ТАСС: один из фигурантов дела экс-замминистра МО Иванова явился с повинной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В уголовном деле, связанном с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, появилась информация о явке с повинной, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Явка была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями, но описывает иные преступные эпизоды", – уточнил собеседник агентства.

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Позже под стражу заключили Сергея Бородина, Александра Фомина и бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, которого арестовали за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.

Ранее по делу Иванова арестовали 43 банковских счета, которые были открыты в 3 российских банках, а также особняк в Чистом переулке Москвы, два помещения которого, по версии следствия, были оформлены на предприятие, связанное с экс-замминистра.

По последним данным, ущерб по делу Иванова при строительстве трех кадетских корпусов составил более 2,18 миллиарда рублей.