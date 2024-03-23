Макрон решительно осудил теракт в "Крокусе" – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле", сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский лидер выразил солидарность с жертвами, их семьями и со всем российским народом. Он заявил, что внимательно следит за ситуацией и призвал к расследованию.

До этого МИД Франции выразил солидарность с россиянами после ЧП в Красногорске.

Ранее теракт осудил Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Представитель службы добавил, что в Евросоюзе шокированы и потрясены сообщениями о происходящем.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших, включая 7 детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

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