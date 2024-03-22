ЕС осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Евросоюз осуждает теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл". Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на своей странице в соцсети X.

По его словам, ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Представитель службы добавил, что в Евросоюзе шокированы и потрясены сообщениями о происходящем.

"Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России", – написал он.

Трагедия произошла в пятницу, 22 марта, когда перед началом концерта группы "Пикник" в здание "Крокус Сити Холла" ворвались неизвестные мужчины и открыли стрельбу.



Затем в здании начался пожар, ему был присвоен повышенный ранг сложности. По словам пресс-службы МЧС, площадь пожара составляет 12 900 квадратных метров.

По предварительным данным ФСБ РФ, в результате теракта погибли около 40 человек и еще более 100 пострадали. Из-за этого в СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе. Позднее он принял решение отменить все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"