Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп признал движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями всем, кто его финансирует. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю "Антифа", больную, опасную, радикальную левую катастрофу, террористической организацией", – говорится в сообщении Трампа.

Лидер США подчеркнул, что будет настоятельно рекомендовать проводить тщательные расследования в отношении тех, кто финансирует "Антифа".

Ранее СМИ сообщали, что американские следователи нашли в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста Чарли Кирка, пули с выгравированными лозунгами движения "Антифа".

Кирк был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После случившегося Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к произошедшему, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

Позднее глава Белого дома заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Им оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. По данным СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, передал всю информацию властям.