Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с РФ не распространяется на него самого

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Действие указа о запрете переговоров Украины с Россией не распространяется на президента страны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны я сделал так – и конституция об этом тоже говорит, – что именно я выполняю эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета Украины", – цитирует его ТАСС.

Зеленский уточнил, что никто, кроме него, не может вести таких переговоров с лидером РФ и других стран. Это является его правом и обязанностью, при этом он ничего себе не запрещал, сказал президент Украины.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Встреча должна пройти 15 мая. Зеленский уже согласился на переговоры. При этом американский лидер Дональд Трамп может прибыть в Турцию, если это поможет.

Главными темами встречи могут стать вопросы отказа Киева от территорий, использование Запорожской атомной электростанции и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю. США рассчитывают, что на переговоры приедет сам Путин, в таком случае к беседе присоединится и американский президент.

При этом информация о том, кто будет представлять Россию на встрече с Украиной, появится лишь после того, как российский лидер сам посчитает нужным объявить об этом, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

