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13 мая, 15:33

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Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры России и Украины

Уиткофф и Келлог от США отправятся в Стамбул на переговоры по Украине – СМИ

Фото: 123RF/rognar

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в турецкий Стамбул для присутствия на переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным телеканала CNN, Уиткофф и Келлог планируют ограничиться наблюдением за встречей.

Инициативу провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий ранее озвучил Владимир Путин. В Кремле указали на серьезность намерений РФ по поиску способов урегулирования конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился на встречу, сказав, что "будет ждать" Путина в Турции.

Тем временем российская сторона готовится к предстоящим переговорам, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Информация о том, кто представит РФ на встрече, появится после того, как глава государства посчитает нужным объявить об этом, уточнил он.

Мировые лидеры отреагировали на предложение Путина о переговорах с Украиной

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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