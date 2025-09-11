Захарова назвала безосновательными заявления Польши об атаке БПЛА

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала безосновательными заявления Польши о якобы атаке российских БПЛА. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат отметила, что если бы у Польши были доказательства, то она бы подкрепила ими свои заявления. Однако польская сторона этого не сделала, указала Захарова.

Представитель МИД России объяснила действия Польши тем, что стране "нужно поддерживать русофобию на плаву".

На фоне незапланированной военной активности четыре аэропорта страны были закрыты в ночь на 10 сентября. Премьер-министр республики Дональд Туск рассказал, что тогда было нарушено воздушное пространство. Он охарактеризовал данный инцидент как "масштабную провокацию".

Туск сообщил, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Их фрагменты обнаружили в 10 населенных пунктах Польши. По этой причине в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Тот, в свою очередь, заявил, что республика не предоставила доказательств, которые подтверждали бы, что сбитые БПЛА принадлежали России.

В Минобороны прокомментировали данный инцидент, заявив, что российские военные в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.

В свою очередь, Североатлантический альянс по просьбе республики применил статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям. Польский президент Кароль Навроцкий созвал заседание Совета нацбезопасности и запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Помимо этого, агентство воздушного транспорта Польши ограничило до 10 декабря полеты гражданских самолетов и БПЛА вдоль границы с Белоруссией и Украиной.

