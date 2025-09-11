США хотят вернуть поправку Джексона – Вэника после инцидента с БПЛА в Польше

Фото: AP Photo/STR

Член конгресса США Джо Уилсон после инцидента с БПЛА в Польше направил на рассмотрение законопроект, в котором предложил возобновить действие поправки Джексона – Вэника против России. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пост, опубликованный политиком на странице в соцсети X.

Конгрессмен назвал ошибкой отмену данной поправки.

Она была принята в 1974 году. Это решение было связано с проблемами в области еврейской эмиграции и позволило ограничить торговлю с СССР. Несмотря на распад Советского Союза, данное правило действовало на территории нескольких постсоветских стран, в том числе в России.

Поправку отменили в 2012 году. Вместо нее Штаты ввели акт Магнитского, в соответствии с которым в отношении российских чиновников могут вводиться рестрикции за нарушение прав человека.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши были закрыты из-за незапланированной военной активности. Позже премьер республики Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию".

По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Их фрагменты нашли в 10 населенных пунктах Польши.

В связи с этим в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов России.

Кроме того, по требованию Польши Североатлантический альянс применил статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 сентября российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом объекты для поражения на польской территории не планировались, а дальность полета применяемых при ударе БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров. МО также указало, что готово провести консультации по данной теме с польским оборонным ведомством.

Президент Польши Кароль Навроцкий после случившегося созвал заседание Совета нацбезопасности, а также запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Помимо этого, он обсудил инцидент с БПЛА с американским лидером Дональдом Трампом.

