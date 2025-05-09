Захарова: Россия хочет поделиться атмосферой в День Победы с главами других стран

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия пригласила множество глав иностранных государств для участия в мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы не потому, что "что-то от них хочет". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ведь встречаем и пригласили и лидеров государств, и делегации, и, конечно, ветеранов, которые приехали из разных стран мира не потому, что мы что-то от них хотим, а потому, что мы хотим поделиться с ними вот этой невероятной атмосферой, силой духа, нашей исторической памятью", – сказала Захарова в эфире Первого канала.

По словам дипломата, Россия является лучшим примером страны, в которой за последние 20 лет стали особенно чтить память героев. Захарова поблагодарила Минобороны РФ и Российское военно-историческое общество за то, что все материалы о войне и ее героях сейчас переведены из бумажного в цифровой формат.

Ранее в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

Кроме того, в столицу прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и другие.

В рамках встречи с гостями Владимир Путин назвал 9 Мая священной датой для народа России, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР. Как указал президент страны, отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не угаснет.

Он также выразил благодарность лидерам иностранных государств за приезд в Москву.